Центральную библиотеку имени Есенина в Люберцах обновят к концу года

Работы по капитальному ремонту Центральной библиотеки имени Сергея Есенина в городском округе Люберцы Московской области завершат в конце 2025 года. Новый облик учреждение получит при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
«В библиотеке на 100% завершены работы по замене радиаторов, прокладке звукоизоляции, черновой прокладке слаботочных и силовых кабелей. В настоящее время специалисты приступили к черновой отделке стен: шпатлевке, заделыванию трещин, обшивке гипсокартоном», — сообщила директор учреждения Евгения Ерченкова.
Напомним, работы по капремонту стартовали летом 2025 года. Учреждение приведут к модельному стандарту. Там будут полностью обновлены все помещения, установлено мультимедийное оборудование, системы доступа к электронным ресурсам, что расширит возможности для образовательных программ.
«Цветовое и дизайнерское решения подбирались с учетом возрастных и социальных групп посетителей. Особое внимание уделим детскому абонементу: там будут установлены интерактивная песочница, мягкие пуфы и стеллажи с откидными партами», — добавила Евгения Ерченкова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.