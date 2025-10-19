В Екатеринбурге сквер рядом с УрГЭУ благоустроят за 94 млн рублей

Подрядчик также должен будет установить освещение и систему видеонаблюдения. Работы планируется завершить в августе 2026 года. На благоустройство и реконструкцию сквера из городского бюджета будет выделено свыше 94 миллионов рублей, указано в заявке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.