В Екатеринбурге сквер рядом с УрГЭУ благоустроят за 94 млн рублей

В Екатеринбурге сквер рядом с УрГЭУ озеленят и благоустроят.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сквер возле УрГЭУ благоустроят. Согласно госзакупке, которую разместила на портале администрация города, речь идет о территории вдоль здания № 45 на улице Народной воли, от улицы 8 Марта до переулка Университетского.

Подрядчик также должен будет установить освещение и систему видеонаблюдения. Работы планируется завершить в августе 2026 года. На благоустройство и реконструкцию сквера из городского бюджета будет выделено свыше 94 миллионов рублей, указано в заявке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Рядом с УрГЭУ благоустроят и другой сквер — на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева. Пространство также озеленят и создадут зону для отдыха горожан. За проект взялась компания «Золотое яблоко».