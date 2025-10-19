Школьники Нижегородской области победили на чемпионате пилотирования дронов

«Создание и развитие классов беспилотных летательных аппаратов — это инвестиции в будущее региона. В нашей области успешно функционируют уже 18 классов, где школьники и студенты обучаются навыкам управления беспилотными летательными аппаратами — все они были созданы благодаря нацпроекту “Беспилотные авиационные системы”. Здорово, что наши ребята все чаще демонстрируют успехи в освоении профессии пилота дронов. Это свидетельствует о хорошем качестве нашего образования, высокой квалификации наставников, эффективности программ ранней профориентации», — отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.