Школьники Нижегородской области победили на чемпионате пилотирования дронов

Три школьника из Нижегородской области вошли в число победителей Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего», который прошел при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В финале чемпионата приняли участие 100 лучших пилотов из 38 регионов РФ, успешно прошедших отборочные этапы. Спортсмены из Нижегородской области смогли достичь высоких результатов благодаря эффективной подготовке на базе детского технопарка «Кванториум Бор», специализированных классов по управлению беспилотниками в средней школе № 8 города Бор и Борском Губернском колледже, Центра новых форм развития образования, а также центра цифрового образования детей «IT-куб» в Арзамасе.
«Создание и развитие классов беспилотных летательных аппаратов — это инвестиции в будущее региона. В нашей области успешно функционируют уже 18 классов, где школьники и студенты обучаются навыкам управления беспилотными летательными аппаратами — все они были созданы благодаря нацпроекту “Беспилотные авиационные системы”. Здорово, что наши ребята все чаще демонстрируют успехи в освоении профессии пилота дронов. Это свидетельствует о хорошем качестве нашего образования, высокой квалификации наставников, эффективности программ ранней профориентации», — отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
По итогам финальных испытаний чемпионата «Пилоты будущего» лучшим в дисциплине «Дрон-баскетбол» стал учащийся девятого класса средней школы № 8 города Бор Никита Тузов. Еще два призовых места представители региона заняли в дисциплине «Гонка дронов»: победу одержал учащийся девятого класса лицея Арзамаса Андрей Морозов, а третье место — учащийся восьмого класса средней школы № 8 Бора Даниил Наянов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.