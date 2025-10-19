Ричмонд
В Анапе стартовало благоустройство сквера имени И. В. Гудовича

Особое внимание уделят созданию новых точек притяжения — фонтана и детской площадки.

Одну из центральных зон отдыха Анапы — сквер имени И. В. Гудовича — обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство пройдет в три этапа, сообщили в городской администрации.

Работы по комплексному обновлению сквера начались на участке от улицы Ленина до Черноморской. В ходе первого этапа подрядчик выполнит прокладку новых инженерных сетей: уличного освещения, систем автоматического полива, видеонаблюдения и оповещения. Предусмотрены также полная замена тротуарного покрытия, установка новых малых архитектурных форм, улучшение территории у скейтпарка и обустройство спортивной площадки.

«Особое внимание уделено созданию новых точек притяжения — фонтана и детской площадки в районе памятника В. И. Ленину. Главная цель проекта — сохранить дух и историю сквера, при этом сделать его современным, комфортным и привлекательным для жителей и гостей Анапы», — отметил вице-мэр Анапы Максим Мысаков.

В процессе второго этапа — в следующем году — в порядок приведут часть сквера от улицы Черноморской до улицы Ивана Голубца, а в 2027-м благоустроят территорию до набережной. На время работ планируется частично огораживать участки, где ведется ремонт, чтобы не перекрывать посетителям доступ на общественное пространство.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.