В Анапе стартовало благоустройство сквера имени И. В. Гудовича

В процессе второго этапа — в следующем году — в порядок приведут часть сквера от улицы Черноморской до улицы Ивана Голубца, а в 2027-м благоустроят территорию до набережной. На время работ планируется частично огораживать участки, где ведется ремонт, чтобы не перекрывать посетителям доступ на общественное пространство.