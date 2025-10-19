Два проекта Тульской области одержали победу в конкурсе лучших IT-решений

Итоги Всероссийского конкурса лучших IT-решений в сфере государственного управления и предоставления госуслуг «ПРОФ-IT» подвели в Омске 15 октября. Тульская область победила сразу в двух номинациях: «Здравоохранение» и «Социальная сфера», сообщили в минздраве региона.
В номинации «Здравоохранение» первое место занял «Цифровой двойник сердечно-сосудистого пациента». Он стал продолжением уже работающей в областном кардиодиспансере системы поддержки принятия врачебных решений. Система с помощью искусственного интеллекта анализирует тысячи электронных медкарт и выявляет пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Новый сервис позволяет сформировать цифровой двойник пациента и выдать готовое заключение с указанием клинических рисков, рекомендованных обследований и медикаментозной терапии, что соответствует задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
В номинации «Социальная сфера» победил проект «Герой 71», который помогает участникам СВО спланировать жизнь после возвращения с фронта: выбрать профессию, получить образование или открыть свое дело. Заявка подается через портал «Госуслуги», все справки запрашиваются автоматически, участник видит процесс в личном кабинете. Срок рассмотрения — не больше суток. За каждым участником закрепляется персональный куратор. Проект уже сегодня приносит конкретные результаты: более 70% вернувшихся бойцов трудоустроены, большинство из них нашли себя в новых профессиях.
«В центре внимания губернатора Дмитрия Миляева и регионального правительства — человек с его потребностями и интересами. Цифровые технологии помогают жителям решать самые разные задачи — от получения медицинской помощи до содействия участникам СВО в вопросах получения образования или трудоустройства. Победившие в конкурсе IT-проекты — яркий пример использования технологий в интересах людей», — сказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.