Два проекта Тульской области одержали победу в конкурсе лучших IT-решений

В номинации «Социальная сфера» победил проект «Герой 71», который помогает участникам СВО спланировать жизнь после возвращения с фронта: выбрать профессию, получить образование или открыть свое дело. Заявка подается через портал «Госуслуги», все справки запрашиваются автоматически, участник видит процесс в личном кабинете. Срок рассмотрения — не больше суток. За каждым участником закрепляется персональный куратор. Проект уже сегодня приносит конкретные результаты: более 70% вернувшихся бойцов трудоустроены, большинство из них нашли себя в новых профессиях.