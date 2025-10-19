Ричмонд
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах

Минпросвещения призвало изучить риски введения 12-летнего обучения в школах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Говоря об идее увеличить срок обучения в школах, следует изучить возможные риски, сообщило Минпросвещения.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — заявило ведомство.

Министерство отметило, что одиннадцатилетнее образование позволяет эффективно осваивать школьную программу. Она выстроена так, чтобы соответствовать возрасту учеников и учитывать особенности развития каждого.

Существующие механизмы обеспечивают высокий стандарт образования и соблюдают принцип доступности для всех, добавило ведомство.