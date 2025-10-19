Кировская область представит роботизированную машину для путевых работ

Уникальная роботизированная машина А650 может использоваться для выправки, подбивки и рихтовки железнодорожных путей. Новинка разработана с применением передовых технологий в области машиностроения. Техника является беспилотной и может передвигаться как по железнодорожным путям, так и по грунту. Управляется машина с помощью искусственного интеллекта.