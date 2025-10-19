Кировская область представит роботизированную машину для путевых работ

Многофункциональную роботизированную машину для путевых работ презентует компания «Профи Групп» из Кировской области на международном экспортном форуме «Сделано в России». Применение разработки будет способствовать достижению целей нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Уникальная роботизированная машина А650 может использоваться для выправки, подбивки и рихтовки железнодорожных путей. Новинка разработана с применением передовых технологий в области машиностроения. Техника является беспилотной и может передвигаться как по железнодорожным путям, так и по грунту. Управляется машина с помощью искусственного интеллекта.
Новой разработкой уже заинтересовались российские компании, а также покупатели из стран ближнего зарубежья, Италии, Австралии, Южной Кореи и Франции.
Форум «Сделано в России» — одна из ключевых платформ для продвижения российских товаров и услуг на мировом рынке. На нем обсудят ключевые вопросы развития отечественного производства и расширения экспортных возможностей компаний из РФ. Кроме того, в рамках форума состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийской премии «Экспортер года».
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.