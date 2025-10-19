В Омской области уже третьи сутки ищут пропавшую женщину

В Омской области третьи сутки ищут Ирину Дрогневу, 1972 года рождения. Она ушла из дома в селе Сосновка в районе 21 часа и до сих пор о местонахождении женщины ничего не известно.
Сообщение о поиске женщины появилось в официальной поисковой группе «Омск Доброспас». Как рассказали волонтеры, женщину в последний раз видели на улице Степной в поселке.
Приметы пропавшей: рост 172 см, телосложение плотное, волосы вьющиеся, русые, ниже плеч. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону поискового отряда 8−999−470−10−08, или 102.
Ранее мы писали, что омичи серебряного возраста прошли обучение по уникальной образовательной программе.