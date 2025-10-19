Прокуратура СФО восстановила права раненого участника СВО в Омской области

Управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу совместно с прокуратурой Омской области провело проверку по обращению супруги участника специальной военной операции. Жалоба касалась длительного невыполнения государством обязательств по обеспечению военнослужащего лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.
В ходе проверки выяснилось, что с декабря 2023 года региональные органы власти систематически не предоставляли заявителю и другим нуждающимся жителям области необходимые технические средства реабилитации. Кроме того, медицинские учреждения неоднократно нарушали сроки выдачи специализированного лечебного питания, что противоречит действующему законодательству.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления заместителю председателя правительства Омской области, а также главным врачам двух лечебных организаций. По итогам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства права заявителя и более тысячи жителей региона, нуждающихся в лечебном питании и средствах реабилитации, были восстановлены. Участнику СВО выплатили компенсацию за самостоятельно приобретенное питание, выдали бытовой подъемник и переносной пандус, а также обеспечили высокотехнологичным креслом-ступенькоходом.
Кроме того, с учетом его ранения, награждения орденом и признания негодным к военной службе, ему выплатили компенсацию в размере 9,8 млн рублей.
Ранее мы писали, что омичи засыпали страницу губернатора жалобами на отсутствие отопления и горячей воды.