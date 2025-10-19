Прокуратура СФО восстановила права раненого участника СВО в Омской области

В ходе проверки выяснилось, что с декабря 2023 года региональные органы власти систематически не предоставляли заявителю и другим нуждающимся жителям области необходимые технические средства реабилитации. Кроме того, медицинские учреждения неоднократно нарушали сроки выдачи специализированного лечебного питания, что противоречит действующему законодательству.