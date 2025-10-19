Белгидромет предупредил о туманах, гололеде и минусовой температуре по ночам 20−22 октября

Белгидромет предупредил, что ночью и утром 20 октября в понедельник в отдельных районах Беларуси ожидается туман.
20 октября в Беларуси прогнозируется облачно, но без осадков, слабый северный ветер, сообщает сайт pogoda.by. Дожди возможны по востоку страны. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый гололед. Минимальная ночная температура воздуха будет колебаться от −4 градусов по западу до +7 градусов по востоку, максимальная днем не превысит диапазон от +5 до +11 градусов.
Примерно такая же ненастная, холодная, с туманами и гололедом по утрам, с ночными заморозками погода прогнозируется в Беларуси и в начале недели, 21−22 октября.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».
А где промозглая, сырая погода — там и вирусам раздолье. Белорусский врач сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус» называют «Франкенштейном».
Мы писали, что ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах.