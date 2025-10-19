Белгидромет предупредил о туманах, гололеде и минусовой температуре по ночам 20−22 октября

20 октября в Беларуси прогнозируется облачно, но без осадков, слабый северный ветер, сообщает сайт pogoda.by. Дожди возможны по востоку страны. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый гололед. Минимальная ночная температура воздуха будет колебаться от −4 градусов по западу до +7 градусов по востоку, максимальная днем не превысит диапазон от +5 до +11 градусов.