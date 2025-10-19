В Магаданской области открылся туристический комплекс «Остров Завьялова»

База отдыха «Остров Завьялова» в Магаданской области официально готова к приему посетителей в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». К строительству комплекса приступили в 2021 году, с тех пор территорию не только благоустроили, но и перевезли туда диких животных, сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
«Инфраструктура острова развивается при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева и во взаимодействии с пограничной службой. Проложены экотропы, обустроены площадки для наблюдения за животными, организована морская рыбалка. Ранее на остров Завьялова были переселены овцебыки, снежные бараны и северные олени», — рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Сейчас на базе находится административное здание, в котором обустроены столовая, зона для тенниса и бильярда, кинотеатр. Завершены работы по строительству первой очереди домов. Остальные здания планируют открыть в следующем году. Туркомплекс в связи с погодными условиями будет работать с конца весны до середины осени. Добираться на остров туристы смогут морем. Чтобы гости смогли ближе познакомиться с природой, на острове создаются пешие маршруты.
«У нас два маршрута будет. Один — по береговой линии на мыс южный, где была метеостанция. Мы планируем ее восстановить, люди смогут туда дойти, там переночевать. Второй маршрут будет на самую высокую точку — на гору Алеут, она более тысячи метров», — пояснил инвестор туристического комплекса Игорь Донцов.
Остров Завьялова в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах. До этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. Расстояние от острова до Магадана составляет около 50 км. Преодолеть этот путь можно за три часа на быстроходных лодках.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.