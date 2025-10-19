Ричмонд
В Уфе попрощались с ушедшим из жизни общественным деятелем Ринатом Баимовым

Церемония прощания прошла в Конгресс-холле.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 октября, проводили в последний путь артиста и общественного деятеля Рината Баимова. Церемония прощания прошла в Конгресс-холле в Уфе.

Общественный деятель скончался в возрасте 64 лет. О его смерти стало известно 17 октября. Точная причина будет известна после патологоанатомического исследования.

Ринат Баимов родился в Челябинской области, отучился в Уфимском государственном институте искусств. Общественная деятельность была связана с Союзом башкирской молодежи.

В 1991 году он руководил киностудией «Башкортостан». В 2011—2013 — уфимским Конгресс-холлом.

