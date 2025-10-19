В Москве прошел съезд активистов «Волонтерской роты боевого братства»

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Съезд активистов общественного движения «Волонтерская рота боевого братства» состоялся в Москве в честь семилетия организации, передает корреспондент РИА Новости.
«Сегодня особенный день — сегодня наш седьмой съезд, день рождения “Волонтерской роты”. У нас организация была создана относительно недавно, но мы делаем, благодаря вам, благодаря регионам, большие дела», — сказал председатель «Волонтерской роты Боевого братства» Станислав Кузьменко.
В ходе мероприятия активистов «Волонтерской роты» наградили медалями, знаками отличия и благодарностями. Также проводили отряд добровольцев, который направится в зону СВО в составе спецподразделения авиаразведки ГРОМ «Каскад».
«Вспомните 2022 год: у нас все руководители наших гуманитарных штабов и большинство ребят, которые поехали в первой гуманитарной миссии, были представители “Волонтерской роты”. Потому что это патриотическая работа, которую мы проводили. Мы получили большое количество ребят, которые заряжены на конкретный результат», — сказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
В ходе мероприятия были подписаны соглашения с семью организациями, среди которых Ассоциация ветеранов СВО, АО «Росатом инфраструктурные решения», МПО «Газпром профсоюз» и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ.
В завершение съезда активисты возложили цветы у монумента «Вечный огонь» на Поклонной горе и развернули масштабный флаг России.
Всероссийское молодёжное общественное движение «Волонтёрская рота» основано в 2018 году при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Целью движения является патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.