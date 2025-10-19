Патриарх Кирилл освятил храм Георгия Победоносца в Ростове

Патриарх Кирилл совершил богослужение и освятил храм Георгия Победоносца в донской столице. На месте событий побывали корреспонденты «КП-Ростов-на-Дону».
Накануне в храме состоялось всенощное бдение, а потом прошли Великое освящение и Божественная Литургия. На богослужении присутствовали губернатор Юрий Слюсарь и глава ДНР Денис Пушилин.
На территории прихода была организована прямая трансляция на большом экране. По окончании богослужения в Георгиевском парке состоялся праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Южного военного округа.
— Люди вернулись к вере православной, и в этом великая сила и нашего воинства, и нашего народа. Об этом особенно хочется сказать здесь, на южном порубежье Руси, на земле, которая отмечена многими воинскими подвигами, начиная с казацких подвигов и подвигов воинов в Великой Отечественной войне, — сказал Патриарх после освящения храма и литургии.
