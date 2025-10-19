В Заволжье на Нижегородчине открыли первый музей художественной гимнастики

Первый в регионе музей художественной гимнастики открыли в городе Заволжье в Нижегородской области в поддержку государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экспозиция, расположенная в центре художественной гимнастики «Дина Арина Арена», посвящена истории, развитию и выдающимся достижениям представителей региона в этом вида спорта.
В музее площадью около 80 кв. м собраны вещи и предметы из личных архивов прославленных гимнасток из Заволжья: Дины и Арины Авериных, Ирины Беловой, Кристины Телятниковой, Натальи Власовой и других. Всего более 200 экспонатов — от мягких игрушек, подаренных на соревнованиях, до гимнастических предметов, приносивших победы, медалей, первого костюма для выступлений и парадной формы национальной сборной. В перспективе музей планируется расширять, дополнив его мультимедийным сопровождением.
В холле центра «Дина Арина Арена» также открылась картинная галерея Кристины Трубицыной, посвященная художественной гимнастике. Художница сама представила свои работы, выполненные в авторском стиле «Цветочная феерия».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.