В Заволжье на Нижегородчине открыли первый музей художественной гимнастики

В музее площадью около 80 кв. м собраны вещи и предметы из личных архивов прославленных гимнасток из Заволжья: Дины и Арины Авериных, Ирины Беловой, Кристины Телятниковой, Натальи Власовой и других. Всего более 200 экспонатов — от мягких игрушек, подаренных на соревнованиях, до гимнастических предметов, приносивших победы, медалей, первого костюма для выступлений и парадной формы национальной сборной. В перспективе музей планируется расширять, дополнив его мультимедийным сопровождением.