Омская область получит 55 млн рублей на газификацию вместо Сахалина

Правительство Российской Федерации перераспределило федеральные субсидии в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»: 55 миллионов рублей, изначально выделенных Сахалинской области, будут направлены на улучшение экологической ситуации в Омской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства предназначены для реализации мероприятий в рамках проекта «Чистый воздух» и пойдут на газификацию частного сектора в Омске — в первую очередь на перевод домов с печного отопления на природный газ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, это позволит значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
После получения дополнительного финансирования общий объем федеральной поддержки Омской области в рамках программы «Чистый воздух» в 2025 году превысит 367 млн рублей.
Напомним, что федеральный проект «Чистый воздух» действует с 2019 года и охватывает 41 город, в том числе Омск. Комплекс мер направлен на снижение как промышленного, так и бытового воздействия на окружающую среду: модернизацию предприятий, замену угля и дров на газ и электроэнергию, обновление общественного транспорта и внедрение энергоэффективных решений.
Печное отопление — один из основных источников загрязнения воздуха в Омске, но не единственный. Ранее в городе неоднократно фиксировалось превышение норм по выбросам аммиака и диоксида азота, что вызывало обеспокоенность у жителей и надзорных органов.