Омская область получит 55 млн рублей на газификацию вместо Сахалина

Напомним, что федеральный проект «Чистый воздух» действует с 2019 года и охватывает 41 город, в том числе Омск. Комплекс мер направлен на снижение как промышленного, так и бытового воздействия на окружающую среду: модернизацию предприятий, замену угля и дров на газ и электроэнергию, обновление общественного транспорта и внедрение энергоэффективных решений.