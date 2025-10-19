Новая коммунальная техника пополнила автопарк ЖКХ в Дубне

Теперь в составе автопарка производственно-технического объединения городского хозяйства есть новые канало-промывочная машина и илосос. Их уже доставили на городскую базу. До этого в хозяйстве была только одна комбинированная машина, которая совмещала эти функции. Этого было недостаточно для работ в городе.