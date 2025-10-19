Новая коммунальная техника пополнила автопарк ЖКХ в Дубне

Техника, которая поможет оперативно устранять коммунальные аварии и чистить сети, поступила в Дубну в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна Московской области.
Теперь в составе автопарка производственно-технического объединения городского хозяйства есть новые канало-промывочная машина и илосос. Их уже доставили на городскую базу. До этого в хозяйстве была только одна комбинированная машина, которая совмещала эти функции. Этого было недостаточно для работ в городе.
Новая техника более мощная, надежная, с ее помощью коммунальные службы будут быстрее справляться с аварийными ситуациями и смогут работать более эффективно. Также в этом году в город поступит аварийная машина на базе ГАЗЕЛЬ, оснащенная всем необходимым оборудованием, в том числе газо- и электросварочным.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.