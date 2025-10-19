«Сколько еще должно произойти ДТП!»: омичи требуют установить светофор

Жители Омска обратились к городским властям и Госавтоинспекции с настоятельным требованием установить светофор на перекрестке улиц Звездова и Куйбышева, который, по их мнению, является аварийно опасным.
Обращение появилось в воскресенье в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» после очередного дорожно-транспортного происшествия на этом участке. Авторы публикации подчеркнули, что рядом с перекрестком расположено множество социальных объектов, а нерегулируемый пешеходный переход делает переход дороги крайне опасным, особенно для пожилых людей и детей.
«Сколько еще должно произойти ДТП, чтобы вы признали этот перекресток аварийным? Требуем внести его в перечень опасных объектов дорожного движения и как можно скорее установить светофор, пока не случилось непоправимое!» — говорится в обращении.
На данный момент официального комментария от администрации Омска или ГИБДД не поступало.
Напомним, что в 2025 году в городе уже установили несколько новых светофоров на проблемных участках, в том числе на перекрёстке на улице Новокирпичной у остановки «Мини-рынок» в Ленинском округе.
