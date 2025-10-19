«Сколько еще должно произойти ДТП!»: омичи требуют установить светофор

Обращение появилось в воскресенье в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» после очередного дорожно-транспортного происшествия на этом участке. Авторы публикации подчеркнули, что рядом с перекрестком расположено множество социальных объектов, а нерегулируемый пешеходный переход делает переход дороги крайне опасным, особенно для пожилых людей и детей.