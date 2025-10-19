В Волгоградской области определили лучших лекторов

Региональный этап всероссийского конкурса «Знание. Лектор» завершился в Волгоградской области. Создание условий для развития системы наставничества, а также профессиональной самореализации каждого педагога направлено на достижение целей нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете образования и науки региона.
Участники провели серию лекций из 30 выступлений и представили свои авторские наработки экспертам. Встречи прошли в учреждениях среднего профессионального образования, оборонно-спортивном лагере «Авангард» и на других площадках. По информации общества «Знание», наиболее востребованной стала конкурсная номинация «Культура и искусство».
На лекциях присутствовали школьники, родители, студенты, работающая молодежь — всего более 600 человек. Конкурсанты продемонстрировали свой профессионализм работы с аудиторией. Вместе со слушателями они рассматривали вопросы истории, национальной культуры, искусства, говорили о достижениях науки. Эксперты оценивали убедительность, эмоциональность, использование специальных технологий, техник и механик преподнесения материала.
Сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву — 100 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе. Также им вручат ценные призы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.