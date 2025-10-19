В городе Киреевске в Тульской области пройдет ярмарка вакансий

Отметим, что еженедельно на государственном портале «Работа России» и на официальном сайте района актуализируются списки вакансий, где каждый соискатель может ознакомиться с основными требованиями, должностными обязанностями и сопутствующими условиями труда. Каждый желающий может связаться с комитетом по делопроизводству, кадровой работе и контролю по телефону 6−11−64 и проконсультироваться по вопросам трудоустройства.