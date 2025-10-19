В городе Киреевске в Тульской области пройдет ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий состоится 12 ноября в городе Киреевске в Тульской области. Ее проведут в ходе реализации нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации Киреевского района.
Мероприятие организуют на базе территориального отдела Киреевского районного центра занятости населения Узловского района. Представители администрации Киреевского района ознакомят соискателей с актуальным перечнем вакансий и проконсультируют по вопросам поступления на муниципальную службу. Событие состоится в 11:00 по адресу: город Киреевск, улица Чехова, дом 6Б.
Отметим, что еженедельно на государственном портале «Работа России» и на официальном сайте района актуализируются списки вакансий, где каждый соискатель может ознакомиться с основными требованиями, должностными обязанностями и сопутствующими условиями труда. Каждый желающий может связаться с комитетом по делопроизводству, кадровой работе и контролю по телефону 6−11−64 и проконсультироваться по вопросам трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.