В Уфе во время рейдом поймали десять пьяных водителей

В Уфе во время проверочных рейдов задержали десять пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Башкирии.
По предоставленным данным, во время рейдов задержали более 300 автомобилей, административные материалы о нарушении составили в отношении 40 водителей.
Горожан призвали не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушения правил дорожного движения.
