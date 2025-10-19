Ричмонд
В Уфе во время рейдом поймали десять пьяных водителей

В ГАИ Башкирии сообщили итоги массовых проверок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе во время проверочных рейдов задержали десять пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Башкирии.

По предоставленным данным, во время рейдов задержали более 300 автомобилей, административные материалы о нарушении составили в отношении 40 водителей.

Горожан призвали не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушения правил дорожного движения.

