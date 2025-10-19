Ричмонд
В Кромском районе Орловской области высадили сеянцы сосны

Работы по лесовосстановлению провели в ходе реализации нацпроекта.

Сеянцы сосны обыкновенной посадили на землях Кромского участкового лесничества. Работы по восстановлению зеленых насаждений проводятся в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении лесами Орловской области.

Растения появились на площади 8,4 га. Учитывая рельеф местности и погодные условия посадочные работы специалисты Орловского лесопожарного центра проводили ручным способом. Они использовали специализированные лесные лопаты — мечи Колесова. Заранее подготовили почву, для вспашки которой и нарезания борозд использовали тракторы «Беларус» и специальные плуги, приобретенные при поддержке нацпроекта.

«Высадка тысяч сосен на восьми гектарах — это важный шаг к восстановлению и увеличению лесных массивов региона», — отметила лесничий Орловского лесничества Тамара Лисиченкова.

Осенняя посадка леса близка к завершению. В начале следующей недели запланирована финальная посадка на землях лесного фонда Мценского лесничества на площади около 5 га. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в этом году составит 60 га.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.