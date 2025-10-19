В кубанской станице Днепровской завершают благоустройство сквера

Сквер Космонавтов заканчивают благоустраивать в станице Днепровской Тимашевского района Краснодарского края. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Площадь сквера Космонавтов — более 8 тыс. кв. м. Там рабочие сделали пешеходные дорожки, установили уличное освещение, новый остановочный павильон на месте старого и малые архитектурные формы. Сейчас сквер заканчивают озеленять и делать оформление цветочных газонов. Здоровые растения сохранили. В дальнейшем специалисты высадят новые саженцы. Также на территории установят информационные щиты с именами известных космонавтов. Торжественное открытие пространства запланировано на 31 октября.
«На детской игровой площадке завершают укладку безопасного резинового покрытия. В центре сквера разместят макет солнечной системы, вокруг уже сформированы перголы», — рассказал глава Днепровского сельского поселения Владимир Ледовский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.