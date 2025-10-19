В кубанской станице Днепровской завершают благоустройство сквера

Площадь сквера Космонавтов — более 8 тыс. кв. м. Там рабочие сделали пешеходные дорожки, установили уличное освещение, новый остановочный павильон на месте старого и малые архитектурные формы. Сейчас сквер заканчивают озеленять и делать оформление цветочных газонов. Здоровые растения сохранили. В дальнейшем специалисты высадят новые саженцы. Также на территории установят информационные щиты с именами известных космонавтов. Торжественное открытие пространства запланировано на 31 октября.