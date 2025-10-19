Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области улучшили дорогу Черемисиново — Подлесье — Мяснянкино

Трасса проходит через крупные населенные пункты.

Автодорогу Черемисиново — Подлесье — Мяснянкино протяженностью 3,7 км отремонтировали в Черемисиновском районе Курской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Специалисты сняли старое полотно и уложили два слоя асфальтобетона. Помимо этого, они восстановили и укрепили обочины, привели в порядок заездной карман возле остановочного павильона. Еще они нанесли горизонтальную дорожную разметку, установили знаки и сигнальные столбики на водопропускных трубах и примыканиях.

Отремонтированная дорога проходит через несколько крупных населенных пунктов. Вдоль нее находятся Щигровско-Черемисиновская центральная районная больница, Черемисиновская школа имени Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова, а также Дом культуры Черемисиновского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.