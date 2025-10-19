В Курской области улучшили дорогу Черемисиново — Подлесье — Мяснянкино

Автодорогу Черемисиново — Подлесье — Мяснянкино протяженностью 3,7 км отремонтировали в Черемисиновском районе Курской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Специалисты сняли старое полотно и уложили два слоя асфальтобетона. Помимо этого, они восстановили и укрепили обочины, привели в порядок заездной карман возле остановочного павильона. Еще они нанесли горизонтальную дорожную разметку, установили знаки и сигнальные столбики на водопропускных трубах и примыканиях.
Отремонтированная дорога проходит через несколько крупных населенных пунктов. Вдоль нее находятся Щигровско-Черемисиновская центральная районная больница, Черемисиновская школа имени Героя Советского Союза И. Ф. Алтухова, а также Дом культуры Черемисиновского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.