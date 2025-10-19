В Азнакаеве в Татарстане прошел форум молодых педагогов

Форум молодых педагогов «Перспектива» прошел на базе Центра образовательного развития «Точка роста» школы № 7 в городе Азнакаево в Республике Татарстан. Мероприятие соответствовало целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Азнакаевского района.
Мероприятие объединило активных и инициативных учителей района. Участники форума обсудили вопросы внедрения новаторских методик обучения, развития творчества, а также важность цифровизации в образовании. На мероприятии прозвучало множество идей, направленных на улучшение образовательной среды и создание комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.