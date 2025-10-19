Ричмонд
«Подростки получили серьезные травмы и находятся в больнице». Следственный комитет рассказал о последствиях эксперимента с порохом в Шкловском районе

СК: два подростка под Шкловом травмированы при взрыве пороха.

Источник: Комсомольская правда

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростков 13 и 14 лет, которое произошло 19 октября на окраине агрогородка Черноручье Шкловского района.

Школьники решили провести эксперимент с порохом от петард, и из-за неосторожного обращения с огнем и горючим порошком произошел взрыв. Подростки получили серьезные травмы и госпитализированы.

Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим получению подростками травм.

