«Подростки получили серьезные травмы и находятся в больнице». Следственный комитет рассказал о последствиях эксперимента с порохом в Шкловском районе

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростков 13 и 14 лет, которое произошло 19 октября на окраине агрогородка Черноручье Шкловского района.
Школьники решили провести эксперимент с порохом от петард, и из-за неосторожного обращения с огнем и горючим порошком произошел взрыв. Подростки получили серьезные травмы и госпитализированы.
Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим получению подростками травм.
