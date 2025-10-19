Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.