Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ объявил конкурс видеороликов про тоннель между Россией и США

Дмитриев объявил конкурс сгенерированных ИИ роликов о тоннеле между РФ и США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил конкурс видеороликов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), на тему возведения тоннеля между Россией и США.

«ИИ-видео конкурс про тоннель Путина-Трампа. Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег “putintrumptunnel” и опубликуйте видео», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Согласно публикации, победители конкурса получат четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску, или первую поездку по тоннелю.

Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии.

РИА Новости на основе открытых данных ранее подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше