В башкирском селе Мраково появилось пространство для занятий спортом

Новое место для активного отдыха появилось в микрорайоне «Северный» в селе Мраково Кугарчинского района Республики Башкортостан. Там открылась современная спортивная площадка при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
На территории сделали площадку для командных игр, с ограждением и безопасным резиновым покрытием. Также там установили современные спортивные тренажеры, рассчитанные на тренировку различных групп мышц, объединенные дорожками.
«За открытием подобных объектов стоит огромная работа, и я уверен, что новая площадка станет любимым местом для всех. Здесь будут встречаться друзья, проходить спортивные соревнования», — отметил глава администрации Кугарчинского района Марат Искужин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.