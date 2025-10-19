Свыше 11,5 тонны овощей и фруктов передали семьям Тверской области

В муниципалитетах были организованы пункты приема урожая, в том числе они создавались при православных храмах. Люди приносили выращенные на собственных участках картофель, капусту, морковь, лук, тыкву, кабачки, огурцы, помидоры и яблоки. Больше всего удалось собрать картофеля — около 3,5 тонны, а также яблок — порядка 2,5 тонны. Поддержку в виде овощей и фруктов получили более 1,5 тысячи семей региона.