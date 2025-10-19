Свыше 11,5 тонны овощей и фруктов передали семьям Тверской области

Неравнодушные жители Тверской области за время проведения акции «Семьям Верхневолжья — урожай от сердца» собрали более 11,5 тонны овощей и фруктов. Мероприятие проводили в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
Акция позволила всем желающим внести свой вклад в поддержку семей Верхневолжья. Она стартовала 19 августа. Сбор урожая для семей, у которых нет своего огорода, и для семей с невысокими доходами проходил до 14 октября.
В муниципалитетах были организованы пункты приема урожая, в том числе они создавались при православных храмах. Люди приносили выращенные на собственных участках картофель, капусту, морковь, лук, тыкву, кабачки, огурцы, помидоры и яблоки. Больше всего удалось собрать картофеля — около 3,5 тонны, а также яблок — порядка 2,5 тонны. Поддержку в виде овощей и фруктов получили более 1,5 тысячи семей региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.