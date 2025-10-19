В Омской области железнодорожную компанию оштрафовали за просрочку

По инициативе Омской транспортной прокуратуры к административной ответственности привлечено структурное подразделение Сибирского филиала АО «Железнодорожная транспортная компания» (ЖТК) — Омское территориальное производственное объединение (ТПО).
Проверка складов и пунктов питания на станциях Московка, Иртышское и Входная выявила более 100 единиц пищевой продукции с истекшим сроком годности, предназначенной для питания работников железнодорожного транспорта. Это грубое нарушение требований технического регламента о безопасности пищевой продукции и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 300 тысяч рублей по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов изготовителем, исполнителем или продавцом).