В Омской области железнодорожную компанию оштрафовали за просрочку

Проверка складов и пунктов питания на станциях Московка, Иртышское и Входная выявила более 100 единиц пищевой продукции с истекшим сроком годности, предназначенной для питания работников железнодорожного транспорта. Это грубое нарушение требований технического регламента о безопасности пищевой продукции и санитарно-эпидемиологического законодательства.