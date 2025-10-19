Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области железнодорожную компанию оштрафовали за просрочку

Продукция предназначалась для питания сотрудников.

Источник: Комсомольская правда

По инициативе Омской транспортной прокуратуры к административной ответственности привлечено структурное подразделение Сибирского филиала АО «Железнодорожная транспортная компания» (ЖТК) — Омское территориальное производственное объединение (ТПО).

Проверка складов и пунктов питания на станциях Московка, Иртышское и Входная выявила более 100 единиц пищевой продукции с истекшим сроком годности, предназначенной для питания работников железнодорожного транспорта. Это грубое нарушение требований технического регламента о безопасности пищевой продукции и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Суд назначил юридическому лицу штраф в размере 300 тысяч рублей по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов изготовителем, исполнителем или продавцом).