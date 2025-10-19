В поселении Нестеровском в Ингушетии завершили реконструкцию парка

Парк благоустроили в сельском поселении Нестеровском Сунженского муниципального района Республики Ингушетии. Это стало возможно в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации района.
На территории обновили прогулочные аллеи, установили новые скамейки и сделали освещение. Также специалисты озеленили пространство. Сохранив природную красоту, они создали уютный парк для отдыха и общения жителей.
Особое внимание уделили детским площадкам, которые теперь оснащены современными игровыми комплексами. Это позволит детям проводить время на свежем воздухе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.