Депутат высказался о шансе зумерского тренда на микропенсии укрепиться в Беларуси

Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич оценил в комментарии sb.by шанс зумерского тренда на микропенсии укрепиться в Беларуси.
Речь идет об идее поколения зумеров о «пенсии в 25 лет». Это формат своеобразных микропенсий или же пауз между периодами работы. В такое время люди позволяют себе отдых или переключение на личные проекты.
Говоря о таком тренде, который укрепляется в ряде стран, депутат Клишевич отметил: такая философия «жизни для себя» имеет ключевое противоречие с белорусской действительностью. Потому такой подход вряд ли перерастет в устойчивую практику.
«Во-первых, экономика держится на системной, а не эпизодической занятости. Такие фундаментальные отрасли, как производство, образование или медицина, не могут существовать в режиме “поработал, пока не надоело”. Их стабильность — это результат постоянства, глубокой ответственности и долгосрочного участия людей, — сказал депутат, добавив: — Если каждый будет работать “рывками”, каркас экономики даст трещину».
Второй момент, по словам Сергея Клишевича, угроза основам социальной модели:
«Ее суть — взаимные обязательства: гражданин вносит свой вклад через труд и налоги, а государство, в свою очередь, обеспечивает защиту, стабильность и пенсию. Если большинство предпочтет стратегию кратковременных заработков, то эта хрупкая экосистема перестанет функционировать».
Депутат сказал, что работа является не только способ закрытия собственных финансовых потребностей, но и формой участия в жизни общества.
«Так называемые микропенсии останутся скорее временным экспериментом для определенной части молодежи. Однако это никак не сможет изменить устоявшуюся систему труда в Беларуси», — сказал Клишевич.
