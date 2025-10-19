В Шадринске Курганской области завершают ремонт отделения больницы

Капитальный ремонт педиатрического отделения центральной районной больницы близится к завершению в городе Шадринске Курганской области. Его обновляют в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Специалисты заменили системы отопления, электроснабжения и теплоснабжения. В учреждении покрасили стены и сделали керамическое покрытие. Уже скоро маленькие пациенты смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.
«На данный момент осуществляются работы по монтажу водопроводных и канализационных систем. Ввод в эксплуатацию педиатрического отделения Шадринской ЦРБ запланирован на конец ноября 2025 года», — сказал и. о. главного врача учреждения Радис Тимиров.
Ранее в больнице отремонтировали кровлю, третий и второй этажи лечебного корпуса, входные группы. В заведении также заменили окна.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.