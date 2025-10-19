В поликлинике Рязанской больницы № 10 появился новый маммограф

Современный цифровой маммограф приобрели для поликлиники городской больницы № 10 в Рязани по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Аппарат отечественной сборки позволяет получать высококачественное изображение, которое необходимо для точной диагностики и своевременного выявления новообразований в молочных железах. Это важно для сохранения женского здоровья.
Основные преимущества нового маммографа — высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациенток. Своевременное обследование поможет вовремя выявить симптомы и начать эффективно бороться с заболеванием.
Сотрудники поликлиники прошли необходимое обучение для работы на аппарате. В ближайшее время новый маммограф начнет функционировать в тестовом режиме.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.