В Курской области отремонтировали мост через реку Косоржу

Мост через реку Косоржу на автомобильной дороге Черемисиново — Стаканово — Исаково отремонтировали в Черемисиновском районе Курской области. Его улучшили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Это сооружение протяженностью 18,2 м. Его не ремонтировали со времен постройки. Прежде чем проводить какие-либо работы, специалисты освободили подмостовое пространство от деревьев и кустарника. Затем они обновили основные элементы конструкции, сделали на откосах насыпей водоотводные лотки.
Также они сделали мост шире для того, чтобы на нем появился тротуар для пешеходов. Помимо этого, с двух сторон сооружения установили лестничные сходы. На самой переправе дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, установили барьерное ограждение, знаки, нанесли горизонтальную разметку.
Благодаря обновленному мосту на автомобильной дороге жители села Стаканово, в котором есть общеобразовательная школа и сельсовет, а также деревень Орлянка и 1-е Бутырки смогут комфортно добраться до районного центра — поселка Черемисиново и городов Щигры и Курск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.