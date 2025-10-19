В Курской области отремонтировали мост через реку Косоржу

Также они сделали мост шире для того, чтобы на нем появился тротуар для пешеходов. Помимо этого, с двух сторон сооружения установили лестничные сходы. На самой переправе дорожники уложили асфальтобетонное покрытие, установили барьерное ограждение, знаки, нанесли горизонтальную разметку.