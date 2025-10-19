В Новопавловске Ставропольского края прошел слет «серебряных» волонтеров

Четвертый слет «серебряных» волонтеров прошел в городе Новопавловске Ставропольского края в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном правительстве.
Мероприятие в Кировском центре социального обслуживания населения собрало активных и неравнодушных людей старшего возраста. Для участников подготовили насыщенную программу с увлекательными конкурсами. На различных станциях они могли проявить свои таланты и знания в номинациях «Киноцитата», «Мастер броска», «Словесная мозаика», «Песню запевай!», «Факультет», «Художник» и «Мяч вскачь». Слет проходил в соревновательном формате, что позволило выявить самую активную и сплоченную команду.
По итогам состязаний первое место заняла команда «Добра источник» из станицы Марьинской. Остальные команды получили дипломы за активное участие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.