В Новопавловске Ставропольского края прошел слет «серебряных» волонтеров

Мероприятие в Кировском центре социального обслуживания населения собрало активных и неравнодушных людей старшего возраста. Для участников подготовили насыщенную программу с увлекательными конкурсами. На различных станциях они могли проявить свои таланты и знания в номинациях «Киноцитата», «Мастер броска», «Словесная мозаика», «Песню запевай!», «Факультет», «Художник» и «Мяч вскачь». Слет проходил в соревновательном формате, что позволило выявить самую активную и сплоченную команду.