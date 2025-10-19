В роддоме Подольска открыли центр репродуктивного здоровья

Новый центр репродуктивного здоровья семьи начал работать в женской консультации Подольского родильного дома в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В учреждении помощь могут получить пары, которые испытывают трудности с планированием беременности, а также пациенты с различными нарушениями репродуктивной системы. В центре работают акушеры-гинекологи, психолог, врач УЗИ, репродуктолог, также проводится лабораторная диагностика.
«В нашем центре квалифицированные специалисты проводят комплексную оценку состояния здоровья, разрабатывают индивидуальный план обследования, проводят необходимый спектр лечения. Главная цель — подарить счастье каждой семье, обратившейся за помощью. С начала работы центра 30 пар обратились за медицинской помощью, шесть из них уже получили направление на ЭКО», — рассказал главный врач Подольского роддома Александр Скобенников.
Все услуги оказывают бесплатно по полису ОМС. Записаться на прием можно через лечащего врача или по телефону горячей линии: 8 (800) 550−30−03.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.