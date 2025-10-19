В Сызрани благоустроили 3 общественные территории

Тимирязевский парк, пешеходную зону по улице Декабристов в районе стадиона «Волжанин» и пространство вдоль домов по проспекту 50 лет Октября до улицы Рябиновой благоустроили в Сызрани Самарской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Все три пространства — лидеры Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Больше всех голосов — 9551 — набрала территория рядом со стадионом «Волжанин», 8418 голосов было отдано за парк, 5329 — пешеходной зоне по проспекту 50 лет Октября.
Рядом со стадионом установили светильники в виде одуванчиков. Кроме монтажа 22 световых инсталляций, на территории сделали комфортные дорожки, установили скамейки. В Тимирязевском парке в этом году прошел первый этап благоустройства. Специалисты очистили пространство, а также убрали аварийные деревья и старый асфальт. Они сделали новые пешеходные дорожки — асфальтированные и из плитки.
Помимо этого, завершен первый этап обновления пешеходной зоны от дома № 70 по проспекту 50 лет Октября. В этом году сделана ровная асфальтовая дорожка с поребриком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.