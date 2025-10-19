В Сызрани благоустроили 3 общественные территории

Рядом со стадионом установили светильники в виде одуванчиков. Кроме монтажа 22 световых инсталляций, на территории сделали комфортные дорожки, установили скамейки. В Тимирязевском парке в этом году прошел первый этап благоустройства. Специалисты очистили пространство, а также убрали аварийные деревья и старый асфальт. Они сделали новые пешеходные дорожки — асфальтированные и из плитки.