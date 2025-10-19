В Башкирии пройдет бесплатная обучающая программа «Айда в бизнес»

Подать заявку на участие в новой образовательной программе «Айда в бизнес» в Республике Башкортостан можно до 24 октября. Ее проведут в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма.
Бесплатный онлайн-курс состоится с 27 по 31 октября. Он направлен на поддержку начинающих предпринимателей. Цель курса — помочь участникам разобраться в основах предпринимательской деятельности, научиться составлять грамотный бизнес-план и эффективно управлять собственным делом. За пять дней слушатели получат знания и советы от опытных бизнесменов-практиков, которые поделятся реальным опытом запуска и развития своего дела.
«На этапе старта предприниматели-новички сталкиваются с нехваткой базовых компетенций и опыта. Программа “Айда в бизнес”, реализованная в рамках национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”, позволит участникам приобрести необходимые базовые знания, снизить возможные риски и ускорить свое профессиональное развитие», — подчеркнула министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.
Зарегистрироваться на участие в программе нужно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.