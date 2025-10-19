В Башкирии пройдет бесплатная обучающая программа «Айда в бизнес»

Бесплатный онлайн-курс состоится с 27 по 31 октября. Он направлен на поддержку начинающих предпринимателей. Цель курса — помочь участникам разобраться в основах предпринимательской деятельности, научиться составлять грамотный бизнес-план и эффективно управлять собственным делом. За пять дней слушатели получат знания и советы от опытных бизнесменов-практиков, которые поделятся реальным опытом запуска и развития своего дела.