В Ростовской области пожар в доме унес жизни двух человек

В донском регионе во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время пожара погибли два человека. Об этом сообщает МЧС региона.

В станице Селивановской Милютинского района загорелся частный дом. К прибытию первых пожарно-спасательных расчетов он полыхал по всей площади. Пламя на 72 квадратных метрах ликвидировали девять огнеборцев с привлечением четырех спецмашин.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек. Личности погибших и обстоятельства ЧП устанавливают пожарные дознаватели.

Другой пожар случился в Ростове, на улице на Таганрогской. В квартире загорелись домашние вещи, из-за чего 43-летняя женщина получила ожоги. Пламя потушили 21 пожарный на семи единицах спецтехники.

