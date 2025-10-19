В селе Приволжье Самарской области улучшили пешеходную зону

Пешеходную зону благоустроили в селе Приволжье Самарской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Приволжского района.
Специалисты улучшили территорию от улицы Аэродромной до 50 лет Октября. Они уложили асфальтовое покрытие с бордюрным камнем. На обустроенной площадке площадью 240 кв. м установили скамейки и урны. Кроме того, на пространстве заменили лампы на столбах уличного освещения.
«Пешеходная зона объединяет большой массив многоквартирных домов. По ней многие ученики ежедневно ходят в школу и обратно. Ранее на части обустроенной пешеходной зоны было старое асфальтовое покрытие и местным жителям подчас приходилось передвигаться по обочине, поэтому благоустройство имеет большое значение не только в части комфорта, но и безопасности», — отметил глава сельского поселения Приволжье Алексей Васильев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.