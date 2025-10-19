В селе Приволжье Самарской области улучшили пешеходную зону

«Пешеходная зона объединяет большой массив многоквартирных домов. По ней многие ученики ежедневно ходят в школу и обратно. Ранее на части обустроенной пешеходной зоны было старое асфальтовое покрытие и местным жителям подчас приходилось передвигаться по обочине, поэтому благоустройство имеет большое значение не только в части комфорта, но и безопасности», — отметил глава сельского поселения Приволжье Алексей Васильев.