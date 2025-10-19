В Кушве Свердловской области прошел творческий конкурс «Классный лидер»

Муниципальный этап областного творческого конкурса «Классный лидер» состоялся 9 октября в городе Кушве Свердловской области. Его организовали по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Кушвинского городского округа.
Мероприятие объединило пять команд органов ученического самоуправления из школ № 3, 4, 6, 10 и 20 имени П. А. Полушкина, участвующих в сетевом проекте «Уральская академия лидерства». Оно прошло в Доме творчества и молодежной политики.
Конкурсная программа включала заочный и очный этапы. В заочном участники в видеоэссе «Команда мечты: создаем историю» рассказывали о том, как приняли решение вступить в ученическое объединение и почему захотели стать лидером, а также делились результатами своей работы. Следующим испытанием стало проведение в школе мероприятия «Мы за ученическое самоуправление!», направленное на популяризацию ученического самоуправления.
В очном туре лидеры команд предоставляли свое портфолио с достижениями за последние три года. Также они сделали визитную карточку и самопрезентацию, которая должна была раскрыть таланты участника и результативность его работы в качестве лидера команды самоуправления. Еще ребята проводили интерактив с залом. По итогам конкурсных испытаний победителем этапа конкурса «Классный лидер» стала Софья Жлудова и команда школы № 6.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.