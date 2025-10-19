В Кушве Свердловской области прошел творческий конкурс «Классный лидер»

В очном туре лидеры команд предоставляли свое портфолио с достижениями за последние три года. Также они сделали визитную карточку и самопрезентацию, которая должна была раскрыть таланты участника и результативность его работы в качестве лидера команды самоуправления. Еще ребята проводили интерактив с залом. По итогам конкурсных испытаний победителем этапа конкурса «Классный лидер» стала Софья Жлудова и команда школы № 6.