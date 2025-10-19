В Минцифры опровергли сообщения о взломе Max

«Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей “Госуслуг”. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены.
Ранее в пресс-службе национального мессенджера Max назвали ТАСС информацию об утечке базы данных пользователей фейковой.
До этого стало известно, что в даркнете выставили на продажу якобы базу данных пользователей Max. Продавец утверждает, что в его распоряжении находится более 46,2 млн записей.