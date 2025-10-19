В Карелии завершают ремонт участка трассы Войница — Вокнаволок — Костомукша

Ремонт одного из участков дороги Войница — Вокнаволок — Костомукша завершают в Карелии. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Сейчас ремонт заканчивается на отрезке с 25-го по 54-й км. Специалисты уже уложили асфальт и нанесли разметку. Ранее по всей длине сделали водоотвод и очистили от растительности придорожную полосу.
Отметим, что дорога Войница — Вокнаволок — Костомукша является опорной и связывает два районных центра — город Костомукша и поселок Калевала. Улучшить ее поручил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Ремонтируем два участка. На первом дорожные работы почти завершены, остались последние штрихи по благоустройству. На втором участке уложили шесть километров асфальта — здесь все работы планируем завершить в 2026 году», — рассказал Артур Парфенчиков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.