Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX

«Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера MAX, размещённую в анонимных каналах. Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей “Госуслуг”. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID “Госуслуг” не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», — говорится в Telegram-канале министерства.