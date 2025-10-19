Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минцифры проверило данные об утечке данных с платформы MAX, публикации о взломе сфабрикованы, пресс-служба платформы также назвала сообщения фейком.
«Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера MAX, размещённую в анонимных каналах. Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей “Госуслуг”. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID “Госуслуг” не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», — говорится в Telegram-канале министерства.
Минцифры подчеркнуло, что данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены.
В пресс-службе платформы также сообщили РИА Новости, что информация об утечке базы пользователей национальной платформы MAX — это фейк, данные надежно защищены.
«В МAX категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей МAX надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками», — сказали в пресс-службе.
Эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.
«Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал», — добавили в пресс-службе.