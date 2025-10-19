В Перми пройдет семинар о развитии бизнеса с Китаем и другими странами

Семинар «Новые возможности развития бизнеса с Китаем и другими странами» состоится 29 октября в Перми. Его организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.
На встрече участники обсудят создание совместных предприятий с зарубежными партнерами для масштабирования бизнеса, открытие торговых домов, организацию финансовой логистики и многое другое. Проведет мероприятие Анна Фомичева — известный эксперт по международному бизнесу, сооснователь группы компаний A²Group.
Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна по ссылке. Мероприятие открыто для слушателей старше 18 лет. Оно состоится с 14:00 до 17:00 в конференц-зале центра «Мой бизнес» по адресу: Пермь, ул. Ленина, 68.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.