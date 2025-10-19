В Перми пройдет семинар о развитии бизнеса с Китаем и другими странами

Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна по ссылке. Мероприятие открыто для слушателей старше 18 лет. Оно состоится с 14:00 до 17:00 в конференц-зале центра «Мой бизнес» по адресу: Пермь, ул. Ленина, 68.