В Перми пройдет семинар о развитии бизнеса с Китаем и другими странами

Участники обсудят, в частности, создание предприятий с зарубежными партнерами, открытие торговых домов, организацию логистики.

Семинар «Новые возможности развития бизнеса с Китаем и другими странами» состоится 29 октября в Перми. Его организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

На встрече участники обсудят создание совместных предприятий с зарубежными партнерами для масштабирования бизнеса, открытие торговых домов, организацию финансовой логистики и многое другое. Проведет мероприятие Анна Фомичева — известный эксперт по международному бизнесу, сооснователь группы компаний A²Group.

Участие в семинаре бесплатное, регистрация обязательна по ссылке. Мероприятие открыто для слушателей старше 18 лет. Оно состоится с 14:00 до 17:00 в конференц-зале центра «Мой бизнес» по адресу: Пермь, ул. Ленина, 68.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.