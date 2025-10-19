Музыкальные инструменты получила школа искусств города Озеры в Подмосковье

В школу поступили три фортепиано, балалайка, домры, скрипка, саксофон, флейта и труба. Художникам также передали мольберты и натурный фонд. Для 610 воспитанников и их 44 наставников эти обновления — не просто новое оборудование, а возможности для профессионального творчества.