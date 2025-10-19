Музыкальные инструменты получила школа искусств города Озеры в Подмосковье

Детская школа искусств имени С. Д. Сурмилло в городе Озеры городского округа Коломна получила новые музыкальные инструменты при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В школу поступили три фортепиано, балалайка, домры, скрипка, саксофон, флейта и труба. Художникам также передали мольберты и натурный фонд. Для 610 воспитанников и их 44 наставников эти обновления — не просто новое оборудование, а возможности для профессионального творчества.
«Обновлены звуковое оборудование, мебель и интерактивные доски, учебная литература. Ждем до конца ноября еще одно фортепиано и ноутбуки», — рассказала начальник управления по культуре и туризму администрации городского округа Коломна Дарья Тельнова.
Глава городского округа Александр Гречищев отметил, что такая системная поддержка творческого образования позволяет юным музыкантам и художникам уверенно добиваться высоких результатов на региональных и всероссийских конкурсах. Дети получают образование в условиях, соответствующих современным стандартам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.