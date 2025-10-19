В Ростовстате назвали города с самыми низкими и высокими ценами на мясо

В городах Ростовской области нашли самое дешевое и самое дорогое мясо. Данные по состоянию на 13 октября 2025 года опубликовал Ростовстат.
Средняя цена за говядину в донском регионе составила 646, 37 рублей за килограмм. Самая дешевая продается в Волгодонске — 593,59 рублей, а самая дорогая — в Таганроге — 671, 78.
Свинина, в среднем по региону, стоит 424, 96 рублей. Самая высокая цена на этот товар зафиксирована опять-таки в Таганроге — 443, 78 рублей. А самая низкая — в Ростове — 405, 86 рублей.
Куриное мясо в Ростовской области продается за 227, 56 рублей. Жителям Волгодонска придется отдать за килограмм продукта 234, 79 рублей. А в Миллерово курятина самая дешевая — 215, 79.
