В Калужской области открыли движение по мосту через реку Которянку

Протяженность моста — 50 метров. К работам специалисты приступили в начале весны 2025 года. За это время они отремонтировали асфальтовое покрытие, пролетные строения и опоры, заменили деформационные швы. Еще они обновили барьерные и перильные ограждения, укрепили конусы и сделали водоотводные лотки.