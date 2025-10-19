В Калужской области открыли движение по мосту через реку Которянку

Движение по обновленному мосту через реку Которянку открыли в Думиничском районе Калужской области. Сооружение обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта области.
Протяженность моста — 50 метров. К работам специалисты приступили в начале весны 2025 года. За это время они отремонтировали асфальтовое покрытие, пролетные строения и опоры, заменили деформационные швы. Еще они обновили барьерные и перильные ограждения, укрепили конусы и сделали водоотводные лотки.
Отметим, что мост через Которянку — ключевой объект дорожной инфраструктуры Думиничского района. По нему ездят школьный автобус и общественный транспорт.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.