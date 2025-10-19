Ученые из Ульяновской области победили на конференции в Нижнем Новгороде

Сотрудники организации «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» из Димитровграда Ульяновской области получили награды на отраслевой конференции в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Новые материалы и химия» и собрало более 100 специалистов предприятий атомной отрасли страны в возрасте до 35 лет, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.
Программа включала в себя тематические секции по приоритетным направлениям научно-технологического развития отрасли. Свои доклады на конференции представили молодые специалисты Никита Горбачев, Андрей Меркулов, Владислав Терентьев и Ольга Романова.
Как отметил министр экономического развития Ульяновской области Николай Зонтов, для молодых ученых участие в подобных мероприятиях открывает широкие перспективы, позволяющие выстраивать работу, направленную на достижение технологической независимости России.
По итогам мероприятия лучшими в секциях «Радиохимия» и «Новые материалы и технологии» были признаны доклады Никиты Горбачева и Ольги Романовой. Победители конференции приглашены на конгресс молодых ученых, который пройдет в ноябре на федеральной территории «Сириус». Там они смогут представить свои проекты широкой аудитории и продолжить обмениваться опытом с коллегами из разных регионов страны.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.